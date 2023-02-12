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Окупанти за день тричі обстріляли Нікопольський район: в ОВА розповіли про жертву та поранених

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Неділя 12 лютого 2023 23:57
Окупанти за день тричі обстріляли Нікопольський район: в ОВА розповіли про жертву та поранених Фото: Окупанти за день тричі обстріляли Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом 12 лютого тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Під ворожий вогонь потрапили Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Одна людина загинула, ще дві - постраждали", - розповів посадовець.

Лисак зазначив, що загарбники обстріляли Нікополь вранці.

"Загинула 53-річна жінка. За уточненою інформацією, поранень зазнали двоє людей. Це пенсіонерки 88 і 76 років. Перша нині на амбулаторному лікуванні, друга - госпіталізована", - вказав глава ОВА.

Пошкоджено 6 багатоповерхівок, водоканал і будівля коледжу.

Після обіду росіяни атакували Марганецьку громаду. Там минулося без жертв і постраждалих.

Однак пошкоджені 20 приватних будинків, 3 легкові автомобілі, стільки ж ліній електропередач і газопровід. Зруйновані дві господарчі споруди, ще півтора десятка - понівечені.

У Мирівській громаді - без постраждалих. Територію обстежують співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Фото: Окупанти за день тричі обстріляли Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, у Дніпропетровській області ніч на 12 лютого пройшла з тривогами, але без ворожих обстрілів.

До слова, 11 лютого російські загарбники атакували 3 громади Дніпропетровської області з важкої артилерії.

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Нікополь Дніпропетровська область
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