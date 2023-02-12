Окупанти за день тричі обстріляли Нікопольський район: в ОВА розповіли про жертву та поранених
Російські окупанти протягом 12 лютого тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області зі ствольної артилерії та РСЗВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Під ворожий вогонь потрапили Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Одна людина загинула, ще дві - постраждали", - розповів посадовець.
Лисак зазначив, що загарбники обстріляли Нікополь вранці.
"Загинула 53-річна жінка. За уточненою інформацією, поранень зазнали двоє людей. Це пенсіонерки 88 і 76 років. Перша нині на амбулаторному лікуванні, друга - госпіталізована", - вказав глава ОВА.
Пошкоджено 6 багатоповерхівок, водоканал і будівля коледжу.
Після обіду росіяни атакували Марганецьку громаду. Там минулося без жертв і постраждалих.
Однак пошкоджені 20 приватних будинків, 3 легкові автомобілі, стільки ж ліній електропередач і газопровід. Зруйновані дві господарчі споруди, ще півтора десятка - понівечені.
У Мирівській громаді - без постраждалих. Територію обстежують співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Фото: Окупанти за день тричі обстріляли Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, у Дніпропетровській області ніч на 12 лютого пройшла з тривогами, але без ворожих обстрілів.
До слова, 11 лютого російські загарбники атакували 3 громади Дніпропетровської області з важкої артилерії.
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