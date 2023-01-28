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Внаслідок обстрілу Костянтинівки поранено 14 мирних людей, - Донецька ОВА

Фото: внаслідок обстрілу Костянтинівки поранено 14 мирних людей (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Іван Носальський

Число поранених мирних жителів через обстріл Костянтинівки (Донецька область) росіянами зросло до 14.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка у Facebook.

"Станом на 15:00 вже відомо про 3 загиблих та 14 поранених цивільних", - зазначив Кириленко.

За його словами, росіяни часто обстрілюють місто, незважаючи на його відносно віддалене розташування лінії фронту.

Глава ОВА також закликав жителів Костянтинівки евакуюватися, оскільки всі, хто там залишаються, наражають себе на смертельну небезпеку.

Нагадаємо, 28 січня вранці росіяни вдарили по житловому кварталі Костянтинівки.

Пізніше стало відомо про трьох загиблих та шістьох поранених внаслідок ворожого удару.

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