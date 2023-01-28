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В результате обстрела Константиновки ранены 14 мирных людей, - Донецкая ОВА

Фото: в результате обстрела Константиновки ранены 14 мирных людей (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Иван Носальский

Число раненых мирных жителей из-за обстрела Константиновки (Донецкая область) россиянами возросло до 14.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.

"По состоянию на 15:00 уже известно о 3 погибших и 14 раненых гражданских", - отметил Кириленко.

По его словам, россияне часто обстреливают город, несмотря на его относительно отдаленное расположение от линии фронта.

Глава ОВА также призвал жителей Константиновки эвакуироваться, поскольку все, кто там остаются, подвергают себя смертельной опасности.

Напомним, 28 января утром россияне ударили по жилому кварталу Константиновки.

Позже стало известно о трех погибших и шести раненых в результате вражеского удара.

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Донецкая областьКонстантиновкаВойна России против Украины