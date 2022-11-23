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Внаслідок обстрілу Київської області є загиблий та десятки постраждалих

Фото: внаслідок обстрілу Київськой області є загиблий та десятки постраждалих (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли об’єкти критичної інфраструктури, а також багатоповерхівки та приватний сектор у Київській області 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олексія Кулебу.

Зокрема, росіяни влучили у багатоповерхівку у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах.

"Більше 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий", - написав Кулеба.

Окрім того, Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання.

При цьому в області розгортаються "Пункти Незламності", де є тепло, зв’язок та альтернативне живлення. Вся інформація про них є на сайтах районних рад та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, сьогодні Росія влаштувала черговий масований обстріл України.

У всіх регіонах Україні ввели аварійні відключення.

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Київська областьВійна Росії проти України