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Внаслідок обстрілу Херсона та області постраждали 68 людей, - голова ОВА

Фото: внаслідок обстрілу Херсона та області постраждали 68 людей (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок обстрілу Херсона та області росіянами, який стався сьогодні, 24 грудня, постраждали 68 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Станом зараз відомо про 68 постраждалих в результаті сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонську область", - зазначив Янушевич.

При цьому він додав, що окупанти вбили десятеро людей.

Він зазначив, що через удар росіян з "Градів" пошкоджено багато будівель у центрі Херсона. Окупанти потрапили по котельні дитячого садка та газопроводу. Для атаки ворог використав запальні боєприпаси.

Янушевич наголосив, що у місті є райони, електропостачання в яких відновити не вдасться через постійні обстріли росіян. Тому він закликав мешканців евакуюватись звідти.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни завдали масованого удару по Херсону.

Раніше офіційні особи повідомляли, що в результаті ворожої атаки загинули щонайменше 10 людей, ще 58 отримали поранення.

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ХерсонОбстрілВійна Росії проти України