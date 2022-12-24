В результате обстрела Херсона и области пострадали 68 человек, - глава ОВА

"По состоянию на сейчас известно о 68 пострадавших в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Херсонскую область", - отметил Янушевич.

При этом он добавил, что оккупанты убили десять человек.

Он отметил, что из-за удара россиян из "Градов" повреждены много зданий в центре Херсона. Оккупанты попали по котельной детского сада и газопроводу. Для атаки враг использовал зажигательные боеприпасы.

Янушевич подчеркнул, что в городе есть районы, электроснабжение в которых восстановить не удастся из-за постоянных обстрелов россиян. Поэтому он призвал жителей эвакуироваться оттуда.