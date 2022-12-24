RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате обстрела Херсона и области пострадали 68 человек, - глава ОВА

Фото: в результате обстрела Херсона и области пострадали 68 человек (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Иван Носальский

В результате обстрела Херсона и области россиянами, который произошел сегодня, 24 декабря, пострадали 68 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"По состоянию на сейчас известно о 68 пострадавших в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Херсонскую область", - отметил Янушевич.

При этом он добавил, что оккупанты убили десять человек.

Он отметил, что из-за удара россиян из "Градов" повреждены много зданий в центре Херсона. Оккупанты попали по котельной детского сада и газопроводу. Для атаки враг использовал зажигательные боеприпасы.

Янушевич подчеркнул, что в городе есть районы, электроснабжение в которых восстановить не удастся из-за постоянных обстрелов россиян. Поэтому он призвал жителей эвакуироваться оттуда.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли массированный удар по Херсону.

Ранее официальные лица сообщали, что в результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 10 человек, еще 58 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонОбстрілВойна России против Украины