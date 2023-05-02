Внаслідок обстрілів Миколаївської області було поранено дві людини, є руйнування

За добу росіяни двічі обстріляли Миколаївську область. Внаслідок ворожих атак дві людини отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
"Ввечері 1 травня 2023 року армія РФ двічі обстріляла населений пункт Куцурубської територіальної громади Миколаївського району. Внаслідок обстрілу поранено двох цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також було пошкоджено приватні житлові будинки.
"Вночі 2 травня 2023 року ворог завдав мінометних ударів по Очаківській територіальній громаді. Попередньо без постраждалих", - додали у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що через обстріл Гуляйполя Запорізької області у понеділок, 1 травня, поранення отримали чотири особи.
У вівторок, 2 травня, російські окупанти обстріляли Херсон та область. Троє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення.
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