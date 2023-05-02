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В результате обстрелов Николаевской области были ранены два человека, есть разрушения

Фото: Обстрел Николаевской области (facebook.com/mykprok)
Автор: Дмитрий Браславский

За сутки россияне дважды обстреляли Николаевскую область. В результате вражеских атак два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Вечером 1 мая 2023 года армия РФ дважды обстреляла населенный пункт Куцурубской территориальной громады Николаевского района. В результате обстрела ранены два гражданских лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также были повреждены частные жилые дома.

"Ночью 2 мая 2023 года враг нанес минометные удары по Очаковской территориальной общине. Предварительно без пострадавших", - добавили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что из-за обстрела Гуляйполя Запорожской области в понедельник, 1 мая, ранения получили четыре человека.

Во вторник, 2 мая, российские оккупанты обстреляли Херсон и область. Три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

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