Внаслідок обстрілів Херсонської області загинули дві людини, ще троє поранено

"За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, СПГ, БМП та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди", - написав Прокудін.

За його словами, окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Внаслідок російської атаки дві людини загинули, ще троє отримали поранення.

Обстріл Херсонської області

Після звільнення українськими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Так, вчора загарбники обстріляли Бериславський район Херсонської області. В результаті чого одна людина отримала поранення.

Також російські окупанти завдали удар по Херсону, одна людина отримала поранення.