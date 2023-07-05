Внаслідок обстрілів Донецької області загинула одна людина, ще двоє поранено

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області з різних видів озброєнь. Унаслідок цього загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка .

Волноваський напрямок

Вранці росіяни обстріляли Максимівку з "Градів". Кириленко заявив, що жертв внаслідок ворожого удару зафіксовано не було.

Донецький напрямок

"Було зафіксовано обстріли Красногорівки і Георгіївки Мар'їнської громади. Напередодні росіяни двічі обстріляли з артилерії Авдіївку", - йдеться у повідомленні.

За його словами, у Курахівській громаді 1 людина загинула у Дальньому, пошкоджено 3 будинки. Під обстрілами - Ганнівка і Веселий Гай.

Горлівський напрямок

Було пошкоджено будинок у Костянтинівці і трансформатор у Північному Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки. Під вогнем - Васюківка, Роздолівка і Федорівка Соледарської громади.

Фото: населені пункти, які обстріляла Росія (facebook.com/don.gunp)

Лисичанський напрямок

"Росіяни зруйнували 4 будинки у Переїзному і пошкоджено 2 будинки у Званівці. Зафіксовано 15 обстрілів Лиманської громади", - сказав Кириленко.

Ракетний удар по Дружківці

Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці - пошкоджено будинок. Глава ОВА повідомив, що всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донецької області.

Обстріли Донецької області

Російські війська щодня ведуть обстріли по містах та селах Донецької області - прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Так, наприкінці червня війська РФ обстріляли школу в Покровському районі, і тоді внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще шість були поранені.

Нагадаємо також, що 27 червня російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську. Ракети "прилетіли" до кафе, коли там було багато відвідувачів. В результаті загинули 13 людей, і ще 60 отримали поранення.