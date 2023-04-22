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Внаслідок обстрілів Донецької області загинула жінка, одна дитина отримала поранення

Фото: Зруйнований будинок (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитро Браславський

Внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області загинула одна жінка. Також поранення отримала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінки глави Донецької ОВА Павла Кириленка і поліції Донецької області.

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула в Очеретиному. У Мар'їнській громаді пошкоджено 3 приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

Глава Донецької ОВА повідомив, що у Нью-Йорку поранено 2 людини, серед них - дитина. Батьки були попереджені про небезпеку, але знехтували нею. У містечку пошкоджено 6 будинків та інфраструктурний об'єкт.

Поліція зазначила, що під масований удар потрапила Костянтинівка, яку росіяни накривали вогнем вчора та сьогодні вночі. Загалом російські війська випустили по місту 5 ракет С-300. Ще одну ракету С-300 окупанти спрямували на Слов’янськ, пошкоджено п'ятиповерхівку, інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що російські військові з артилерії обстріляли місто Українськ Донецької області вранці 18 квітня.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив інформацію щодо ворожих обстрілів в області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 22 квітня.

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