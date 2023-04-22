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В результате обстрелов Донецкой области погибла женщина, один ребенок получил ранения

Фото: Разрушенный дом (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате вражеских обстрелов в Донецкой области погибла одна женщина. Также ранение получил ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы главы Донецкой ОВА Павла Кириленко и полиции Донецкой области.

"На Донецком направлении 1 человек погиб в Очеретино. В Марьинской общине повреждены 3 частных дома", - говорится в сообщении.

Глава Донецкой ОВА сообщил, что в Нью-Йорке ранены 2 человека, среди них - ребенок. Родители были предупреждены об опасности, но пренебрегли ею. В городе повреждены 6 домов и инфраструктурный объект.

Полиция отметила, что под массированный удар попала Константиновка, которую россияне накрывали огнем вчера и сегодня ночью. В общей сложности российские войска выпустили по городу 5 ракет С-300. Еще одну ракету С-300 оккупанты направили на Славянск, повреждена пятиэтажка, информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что российские военные из артиллерии обстреляли город Украинск Донецкой области утром 18 апреля.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал информацию о вражеских обстрелах в области за минувшие сутки, по состоянию на 07:30 утра 22 апреля.

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