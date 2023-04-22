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Кім повідомив про ситуацію з обстрілами у Миколаївській області за добу

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Україна, Субота 22 квітня 2023 08:39
Кім повідомив про ситуацію з обстрілами у Миколаївській області за добу Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив інформацію щодо ворожих обстрілів в області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 22 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Кіма у Telegram.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - написав він.

За його даними, учора, 21 квітня, о 08:34 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади з Кінбурнської коси. Постраждалих та руйнувань немає.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що до області вже повернулася більшість жителів, які залишили свої домівки із початком повномасштабного російського вторгнення.

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