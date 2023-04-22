Кім повідомив про ситуацію з обстрілами у Миколаївській області за добу

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив інформацію щодо ворожих обстрілів в області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 22 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Кіма у Telegram.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - написав він. За його даними, учора, 21 квітня, о 08:34 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади з Кінбурнської коси. Постраждалих та руйнувань немає.