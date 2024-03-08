Внаслідок нічних ударів РФ по Харківській та Донецькій областях є поранені та загиблі, - ДСНС

Фото: внаслідок нічних ударів РФ по Харківській та Донецькій областях є поранені та загиблі (t.me/dsns_telegram)

Російські загарбники в ніч проти 8 березня здійснили удари по території Харківської та Донецької областей. Внаслідок атак загинули двоє людей, також є потерпілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.