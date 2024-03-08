Внаслідок нічних ударів РФ по Харківській та Донецькій областях є поранені та загиблі, - ДСНС
Російські загарбники в ніч проти 8 березня здійснили удари по території Харківської та Донецької областей. Внаслідок атак загинули двоє людей, також є потерпілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що росіяни вдарили по приватних будинках Куп'янська.
"Рятувальники під час розбору завалів виявили тіла двох людей - жінки та чоловіка. Ще один житель отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
Також опівночі окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв.
"Постраждали 6 людей, серед них 2 дитини - 2006 та 2021 років народження. Пошкоджені фасади будівель, крамниці та автомобілі", - повідомляють рятувальники.
У Донецькій області росіяни обстріляли Мирноград та Новогродівку.
Повідомляється про щонайменше 2 постраждалих. Ще 4 людей, які не могли самостійно вийти з оселі, врятував підрозділ ДСНС. Внаслідок удару росіян були пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, автомобілі.
Фото: наслідки нічного обстрілу РФ в ніч на 8 березня (t.me/dsns_telegram)
Атака РФ в ніч на 8 березня
Російські війська в ніч із 7 на 8 березня атакували територію України ракетами С-300 та Х-59, а також ударними безпілотниками типу "Шахед". Усього було запущено 37 дронів.
Так, росіяни обстріляли Чугуїв у ніч проти 8 березня. Пошкоджено інфраструктуру та поранені. Спочатку повідомлялося про двох поранених, зокрема постраждав і 17-річний підліток.
Крім того, російські окупанти вчергове атакували Одеську область дронами-камікадзе. В ніч на 8 березня було влучання в інфраструктурний об'єкт.
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