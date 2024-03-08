В результате ночных ударов РФ по Харьковской и Донецкой областях есть раненые и погибшие, - ГСЧС

Российские захватчики в ночь на 8 марта нанесли удары по территории Харьковской и Донецкой областей. В результате атак погибли два человека, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что россияне ударили по частным домам Купянска.

"Спасатели при разборе завалов обнаружили тела двух человек - женщины и мужчины. Еще один житель получил ранения", - говорится в сообщении.

Также в полночь оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев.

"Пострадали 6 человек, среди них 2 ребенка - 2006 и 2021 годов рождения. Повреждены фасады зданий, магазины и автомобили", - сообщают спасатели.

В Донецкой области россияне обстреляли Мирноград и Новогродовку.

Сообщается о минимум 2 пострадавших. Еще 4 человека, которые не могли самостоятельно выйти из дома, спасло подразделение ГСЧС. В результате удара россиян были повреждены жилые многоквартирные дома, админздания, автомобили.

Фото: последствия ночных обстрелов РФ в ночь на 8 марта (t.me/dsns_telegram)