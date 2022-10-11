Внаслідок чергового обміну звільнено 32 захисники України

Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Багато хто з цих людей вважався зниклим безвісти.

Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу в клубі "Динамо" (Львів). Він воював за Україну, саме тут зустрів дівчину, у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем.

Сьогодні також було звільнено рядового, який служив разом зі своїм старшим братом. Брат загинув на його очах, а молодший брат того ж дня потрапив у полон. У старшого брата залишилася дружина та дві дочки.

Всі бійці зараз проходять медичний огляд, відновлюватимуться і незабаром побачать своїх рідних.