RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате очередного обмена освобождены 32 защитника Украины

Фото: в результате очередного обмена освобождены 32 защитника Украины (gur.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 11 октября, был проведен очередной обмен пленными. В результате удалось освободить 32 защитника Украины и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegeram.

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.

Погибший израильтянин Дмитрий Фиалка в последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Он воевал за Украину, именно здесь он встретил девушку, у них родились дети. На фронт ушел добровольцем.

Сегодня также был освобожден рядовой, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери.

Все бойцы сейчас проходят медицинское освидетельствование, будут восстанавливаться, и вскоре увидят своих родных.

Ранее мы писали, что 29 сентября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернули четырех военных и двух гражданских.

Также напомним, что еще недавно произошел масштабный обмен пленными с РФ. Когда удалось освободить из российского плена 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. России вернули - кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакОбмен пленнымиВторжение России в Украину