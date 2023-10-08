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Внаслідок боїв в Ізраїлі поранення отримали близько 1600 осіб, - МОЗ

Фото: внаслідок боїв в Ізраїлі поранення отримали близько 1600 людей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок бойових дій в Ізраїлі вчора, 7 жовтня, поранення отримали щонайменше 1590 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

У коментарі Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю йдеться, що вчора поранення отримали щонайменше 1590 осіб, більшість із них наразі перебувають на лікуванні у лікарнях у різних містах країни.

Також повідомляється, що станом на 23:30 19 осіб перебувають у критичному стані, 293 – у тяжкому, 315 – у стані середньої тяжкості, 715 – у легкому, 20 перебувають на лікуванні від серйозного занепокоєння та 181 все ще перебувають на обстеженні у медичних. працівників.

У відомстві також зазначили, що, ймовірно, внаслідок боїв загинуло понад 250 людей. Очікується, що ця цифра збільшуватиметься.

Що відбувається в Ізраїлі

Вчора вранці, 7 жовтня, бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар містами Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїлю та бойовиками, але не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ у Сектор Гази.

За попередніми даними, серед жертв нападу на Ізраїль одна громадянка України. Проте, за словами президента України Володимира Зеленського, ця інформація ще перевіряється.

Пізно ввечері стало відомо, що війська Ізраїлю перекидають техніку до сектору Газа . На півдні країни було помічено колони з танками "Меркава".

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Реакцію України та світу на події в Ізраїлі можна дізнатися за посиланням.

 

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