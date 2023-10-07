Війська Ізраїлю перекидають техніку до сектору Газа
Війська Ізраїлю перекидають військову техніку на південь країни у напрямку сектора Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram KodKodGroup.
В одній із соціальних мереж з'явилося відео, на якому знято безліч танків "Меркава" на трейлерах, що стоять вздовж дороги. За попередньою інформацією, їх перекидають на південь країни до сектора Газа.
"Меркава" – це основний бойовий танк армії Ізраїлю, він розроблений та виробляється в одній країні. Перший серійний танк "Меркава" був зроблений у 1979 році. Останньою модифікацією танка є "Меркава Барак".
Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю
Сьогодні вранці бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар містами Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїлю та бойовиками, але не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ у Сектор Гази.
За попередніми даними, серед жертв нападу на Ізраїль одна громадянка України. Проте, за словами президента України Володимира Зеленського, ця інформація ще перевіряється.
Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
Реакцію України та світу на події в Ізраїлі можна дізнатися за посиланням.
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