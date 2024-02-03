UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Внаслідок боргів за світло "Енергоатом", "Укренерго" та "Укргідроенерго" недоотримують кошти, - нардеп

Фото: "Енергоатом", "Укренерго" та "Укргідроенерго" недоотримують кошти через борги населення (Выталый Носач, РБК-Украъна)
Автор: Олександр Мороз

Борги населення за спожиту електроенергію призводять до того, що державні енергокомпанії "Енергоатом", "Укренерго" та "Укргідроенерго" недоотримують кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексія Кучеренка.

"Всі компанії постачають електроенергію двох державних компаній: "Енергоатом" і "Укргідроенерго" - от саме ці дві компанії, згідно з постановою уряду, продають свою електроенергію атомну і гідро для потреб населення, за регульованою, відносно низькою ціною", - сказав він.

Нардеп наголосив, що коли населення не сплачує за спожиту електроенергію ці гроші не потрапляють до того, хто її виробив. Так само вони не потрапляють до державної компанії "Укренерго", яка транспортує цю електроенергію.

Він також додав, що не зовсім коректно використовувати термін "відключення споживачів".

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що скасування мораторію на відключення боржників за електроенергію було необхідне для встановлення справедливості між споживачами.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія