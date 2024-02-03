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В результате долгов за свет "Энергоатом", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" недополучают средства, - нардеп

Фото: "Энергоатом", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" недополучают средства из-за долгов населения (Выталый Носач, РБК-Украъна)
Автор: Александр Мороз

Долги населения за потребленную электроэнергию приводят к тому, что государственные энергокомпании "Энергоатом", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" не получают средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексея Кучеренко.

"Все компании снабжают электроэнергию двух государственных компаний: "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" - вот именно эти две компании, согласно постановлению правительства, продают свою электроэнергию атомную и гидро для нужд населения, по регулируемой, относительно низкой цене", - сказал он.

Нардеп подчеркнул, что когда население не платит за потребленную электроэнергию, эти деньги не попадают к тому, кто ее произвел. Также они не попадают в государственную компанию "Укрэнерго", которая транспортирует эту электроэнергию.

Он также добавил, что не совсем корректно использовать термин "отключение потребителей".

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что отмена моратория на отключение должников за электроэнергию была необходима для установления справедливости между потребителями.

 

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Электроэнергия