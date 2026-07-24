Внаслідок атаки на Київщину загинув працівник польської оборонної компанії, - ЗМІ

Внаслідок російського ракетного удару по Київській області загинув співробітник польської компанії, що працює в оборонній галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24 .

Перше розслідують за ст. 438 КК України (воєнні злочини), друге - за ч. 3 ст. 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що могло спричинити загибель людей та інші тяжкі наслідки.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що за фактом російського удару відкрито два кримінальних провадження .

Внаслідок атаки загинуло 10 осіб, ще близько сотні дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вдень 24 липня російські війська завдали балістичного удару по Київській області . Найбільше руйнувань зафіксовано у Бучанському районі.

Defence24 пише, що загиблий був працівником польської оборонної компанії. Зазначається, що чоловік не був громадянином Польщі.

Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що російська балістична ракета влучила у приватний спортивний комплекс на Київщині, а не в полігон ЗСУ.

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