В результате атаки на Киевщину погиб работник польской оборонной компании, - СМИ

В результате российского ракетного удара по Киевской области погиб сотрудник польской компании, работающей в оборонной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24 .

Первое расследуют по ст. 438 УК Украины (военные преступления), второе - по ч. 3 ст. 367 УК Украины по поводу возможного ненадлежащего выполнения служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что могло повлечь за собой гибель людей и другие тяжкие последствия.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что по факту российского удара открыто два уголовных производства .

В результате атаки погибли 10 человек, еще около сотни получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, днем 24 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киевской области . Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском районе.

Defence24 пишет, что погибший был работником польской оборонной компании. Отмечается, что мужчина не был гражданином Польши.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что российская баллистическая ракета попала в частный спортивный комплекс на Киевщине, а не в полигон ВСУ.

Все что известно о последствиях удара - читайте в материале РБК-Украина.