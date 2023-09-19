У Хмельницькій області пролунали вибухи, працює ППО

У Хмельницій області пролунали вибухи сьогодні вночі, 19 вересня. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА в Telegram.

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що в регіоні пролунали звуки вибухів. "Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!", - заявив Тюрін. Атака дронів по Україні вночі 19 вересня В низці областей України сьогодні вночі, 19 вересня оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про групи ударних безпілотників в небі над нашою державою. У Кривому Розі пролунав вибух.