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У Хмельницькій області пролунали вибухи, працює ППО

Хмельницька область, Вівторок 19 вересня 2023 03:48
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У Хмельницькій області пролунали вибухи, працює ППО Фото: в Хмельницій області пролунали вибухи вночі 19 вересня, працює ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Хмельницій області пролунали вибухи сьогодні вночі, 19 вересня. У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА в Telegram.

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що в регіоні пролунали звуки вибухів.

"Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!", - заявив Тюрін.

Атака дронів по Україні вночі 19 вересня

В низці областей України сьогодні вночі, 19 вересня оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про групи ударних безпілотників в небі над нашою державою. У Кривому Розі пролунав вибух.

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