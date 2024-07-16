У ВМС ЗСУ розповіли про кораблі РФ в Азовському морі та чи є носії ракет

В Азовському морі сьогодні, 16 липня, фіксується перебування чотирьох кораблів РФ. При цьому судна не є ракетоносіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.
У військовому відомстві розповіли, що станом на шосту ранку корабельне угруповання країни-агресора в акваторії Чорного та Азовського морів таке:
При цьому в Середземному морі фіксується 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Також у ВМС розповіли, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.
Нагадаємо, раніше спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни продовжують виводити носії "Калібрів" у Середземне море. За його словами, противник може застосувати таке озброєння для продовження геноциду сирійців.
А 15 липня представник українських ВМС розповів, що РФ вивела з тимчасово окупованого Криму усі сторожеві кораблі свого Чорноморського флоту, і зараз виходить останній.
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