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У ВМС ЗСУ розповіли про кораблі РФ в Азовському морі та чи є носії ракет

Фото: в Азовському морі помічені кілька російських кораблів (mill.ru)
Автор: Володимир Костирін

В Азовському морі сьогодні, 16 липня, фіксується перебування чотирьох кораблів РФ. При цьому судна не є ракетоносіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

У військовому відомстві розповіли, що станом на шосту ранку корабельне угруповання країни-агресора в акваторії Чорного та Азовського морів таке:

  • в Чорному морі ворожі кораблі відсутні,
  • в Азовському морі помічені 4 кораблі РФ, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

При цьому в Середземному морі фіксується 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Також у ВМС розповіли, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.

Нагадаємо, раніше спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни продовжують виводити носії "Калібрів" у Середземне море. За його словами, противник може застосувати таке озброєння для продовження геноциду сирійців.

А 15 липня представник українських ВМС розповів, що РФ вивела з тимчасово окупованого Криму усі сторожеві кораблі свого Чорноморського флоту, і зараз виходить останній.

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