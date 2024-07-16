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В ВМС ВСУ рассказали о кораблях РФ в Азовском море и есть ли носители ракет

Фото: в Азовском море замечены несколько российских кораблей (mill.ru)
Автор: Владимир Костырин

В Азовском море сегодня, 16 июля, фиксируется пребывание четырех кораблей РФ. При этом суда не являются ракетоносителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В военном ведомстве рассказали, что по состоянию на шесть утра корабельная группировка страны-агрессора в акватории Черного и Азовского морей такая:

  • в Черном море вражеские корабли отсутствуют,
  • в Азовском море замечены 4 корабля РФ, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

При этом в Средиземном море фиксируется 1 российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Также в ВМС рассказали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что россияне продолжают выводить носители "Калибров" в Средиземное море. По его словам, противник может применить такое вооружение для продолжения геноцида сирийцев.

А 15 июля представитель украинских ВМС рассказал, что РФ вывела из временно оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота и сейчас выходит последний.

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