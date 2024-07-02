У ВМС ЗСУ розповіли, чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях

Як уточнили військові, в Азовському також присутні 2 ворожі кораблі, але носіїв крилатих ракет "Калібр" немає.

Також у відомстві зазначили, що 2 ракетоносії помічено в Середземному морі. Вони обидва є носіями крилатих ракет "Калібр", а їх загальний залп становить до 24 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: