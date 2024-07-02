В ВМС ВСУ рассказали, есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях

Как уточнили военные, в Азовском также присутствуют 2 вражеских корабля, но носителей крылатых ракет "Калибр" нет.

Также в ведомстве отметили, что 2 ракетоносителя замечены в Средиземном море. Они оба являются носителями крылатых ракет "Калибр", а их общий залп составляет до 24 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: