В ВМС ВСУ рассказали, есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях

В Черном море утром 2 июля зафиксировано 7 вражеских кораблей, один из которых является ракетоносителем. Впрочем, на его борту ракеты "Калибр" отсутствуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Как уточнили военные, в Азовском также присутствуют 2 вражеских корабля, но носителей крылатых ракет "Калибр" нет.
Также в ведомстве отметили, что 2 ракетоносителя замечены в Средиземном море. Они оба являются носителями крылатых ракет "Калибр", а их общий залп составляет до 24 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
Напомним, что за минувшие сутки, 1 июля, на фронте произошло 161 боевое столкновение. Больше всего войска РФ атаковали на Покровском направлении.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Североатлантический альянс (НАТО) планирует на саммите в Вашингтоне назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.