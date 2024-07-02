У ВМС ЗСУ розповіли, чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях
В Чорному морі вранці 2 липня зафіксовано 7 ворожих кораблів, 1 з яких є ракетоносієм. Втім, на його борту ракети "Калібр" відсутні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Як уточнили військові, в Азовському також присутні 2 ворожі кораблі, але носіїв крилатих ракет "Калібр" немає.
Також у відомстві зазначили, що 2 ракетоносії помічено в Середземному морі. Вони обидва є носіями крилатих ракет "Калібр", а їх загальний залп становить до 24 ракет.
Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, що за минулу добу, 1 липня, на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільше війська РФ атакували на Покровському напрямку.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Північноатлантичний альянс (НАТО) планує на саміті у Вашингтоні призначити відповідального за довгострокову допомогу Україні.
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