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В ВМС ВСУ рассказали, есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях

Вторник 02 июля 2024 07:40
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В ВМС ВСУ рассказали, есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

В Черном море утром 2 июля зафиксировано 7 вражеских кораблей, один из которых является ракетоносителем. Впрочем, на его борту ракеты "Калибр" отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Как уточнили военные, в Азовском также присутствуют 2 вражеских корабля, но носителей крылатых ракет "Калибр" нет.

Также в ведомстве отметили, что 2 ракетоносителя замечены в Средиземном море. Они оба являются носителями крылатых ракет "Калибр", а их общий залп составляет до 24 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 7 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

В ВМС ВСУ рассказали, есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях

Напомним, что за минувшие сутки, 1 июля, на фронте произошло 161 боевое столкновение. Больше всего войска РФ атаковали на Покровском направлении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Североатлантический альянс (НАТО) планирует на саммите в Вашингтоне назначить ответственного за долгосрочную помощь Украине.

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