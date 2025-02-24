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ВМС знову зафіксували корабель РФ у Чорному морі: чи є "Калібри" на борту

Фото: загроза обстрілу для України продовжується (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 24 лютого, Російська Федерація продовжує тримати на бойовому чергуванні один ракетоносій у Чорному морі. Зокрема, він є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі, як і у попередні дні, ворожих суден немає.

Проте кораблі зафіксовано у Середземному морі. Сьогодні їх там 4, три з яких є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 3 судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.

Нагадаємо, що вранці 23 лютого в Чорному морі також було зафіксовано один корабель, який був ракетоносієм. Його залп, як і в попередні дні, становив 4 "Калібри".

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