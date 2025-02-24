ВМС знову зафіксували корабель РФ у Чорному морі: чи є "Калібри" на борту

Водночас в Азовському морі, як і у попередні дні, ворожих суден немає.

Проте кораблі зафіксовано у Середземному морі. Сьогодні їх там 4, три з яких є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 3 судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.