ВМС знову зафіксували корабель РФ у Чорному морі: чи є "Калібри" на борту

Станом на 06:00, 24 лютого, Російська Федерація продовжує тримати на бойовому чергуванні один ракетоносій у Чорному морі. Зокрема, він є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі, як і у попередні дні, ворожих суден немає.
Проте кораблі зафіксовано у Середземному морі. Сьогодні їх там 4, три з яких є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 26 ракет.
Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:
"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.
Нагадаємо, що вранці 23 лютого в Чорному морі також було зафіксовано один корабель, який був ракетоносієм. Його залп, як і в попередні дні, становив 4 "Калібри".
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