ВМС снова зафиксировали корабль РФ в Черном море: есть ли "Калибры" на борту

По состоянию на 06:00, 24 февраля, Российская Федерация продолжает держать на боевом дежурстве один ракетоноситель в Черном море. В частности, он является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВМС ВСУ.
В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеских судов нет.
Однако корабли зафиксированы в Средиземном море. Сегодня их там 4, три из которых являются носителями "Калибров" с общим залпом до 26 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора Российской Федерации проход через Керченский пролив осуществили:
"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.
Напомним, что утром 23 февраля в Черном море также был зафиксирован один корабль, который являлся ракетоносителем. Его залп, как и в предыдущие дни, составлял 4 "Калибра".
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