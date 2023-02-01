ВМС знищили за добу "Град", 20 окупантів та чотири БПЛА

Украинские морпехи и артиллеристы уничтожили за минувшие сутки 4 российских БПЛА и 21 военных, а артиллеристы - "Град", "Мсту-С" и хранилище боеприпасов россиян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Минулої доби, 31 січня, морські піхотинці знищили 4 БПЛА та 21 окупанта", - йдеться в повідомленні..
До того ж артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено самохідну гаубицю "Мста-С", БМ-21 "Град", дві причіпні гармати-гаубиці Д-20 та сховище боєприпасів.
"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додають в ВМС.
Як повідомлялося, ЗСУ за добу ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога. Усього з початку повномасштабної війни російська армія втратила 128420 солдатів.
За даними CNN, Росія навряд чи досягне стратегічного успіху в будь-якому потенційному наступі на Україну цієї весни через обмежену підтримку у співвідношенні сил, оснащенні та матеріально-технічному забезпеченні.
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