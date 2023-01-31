РФ намагається компенсувати свої втрати в Україні перед весняним наступом, - CNN

Росія навряд чи досягне стратегічного успіху в будь-якому потенційному наступі на Україну цієї весни через обмежену підтримку у співвідношенні сил, оснащенні та матеріально-технічному забезпеченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами західних чиновників, ці обмеження можуть не завадити Росії "спробувати почати наступ", але їхня "здатність змінити хід конфлікту на даний момент обмежена".

Вони також зазначили, що Росія намагається компенсувати свої втрати.

"Існують серйозні обмеження для їх здатності справді заповнити втрати, яких вони зазнали в Україні, тому ви бачите, що вони звертаються до міжнародних партнерів, щоб спробувати заповнити прогалину", - сказали чиновники.

Нинішній наступ РФ більшою мірою пов’язаний з розгортанням та передислокацією наявної живої сили та техніки на місцях.

"Ви бачите, як люди вживають наступальних дій, але я не думаю, що ви бачите початок наступу у великих стратегічних аспектах. Навряд чи сотні тисяч мобілізованих резервістів були сформовані в цілісні формування, здатні вести великі наступальні, маневрові операції", - пояснив один із чиновників.

Водночас офіційні особи висловили сумнів у використанні Росією свого сусіднього союзника Білорусі для початку наступу найближчими місяцями.

За їх словами, Білорусь надає корисний тренувальний полігон для російських військ, де вони можуть аутсорсингувати навчання, а потім перекачувати їх назад на лінію фронту в Україні.

"Ми бачимо російські сили в Білорусі. Ми не бачимо їх розгортання до кордону, і на даний момент у них немає таких можливостей у матеріально-технічному забезпеченні, щоб проектувати та загрожувати Києву", - зазначили чиновники.

Але, на їх думку, присутність російських військ спонукає Україну не розміщувати свої війська в цьому напрямку, щоб "компенсувати цей потенційний ризик", хоча дуже малоймовірно, що Білорусь "буде віссю просування наступних місяців".