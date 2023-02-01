ВМС уничтожили за сутки "Град", 20 оккупантов и четыре БПЛА

Українські морпіхи та артилеристи знищили за минулу добу 4 російські БПЛА та 21 військових, а артилеристи - "Град", "Мсту-С" та сховище боєприпасів росіян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ .

К тому же артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожена самоходная гаубица "Мста-С", БМ-21 "Град", две прицепные пушки-гаубицы Д-20 и хранилище боеприпасов. .

"За прошедшие сутки, 31 января, морские пехотинцы уничтожили 4 БПЛА и 21 оккупанта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВСУ за сутки ликвидировали еще 920 оккупантов и несколько десятков единиц техники врага. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 128 420 солдат.

По данным CNN, Россия вряд ли добьется стратегического успеха в любом потенциальном наступлении на Украину этой весной из-за ограниченной поддержки в соотношении сил, оснащении и материально-техническом обеспечении.

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