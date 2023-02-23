У ВМС заявили про суттєве підвищення морського потенціалу України з початку повномасштабної війни

За його словами, станом на 24 лютого 2022 року Україна не мала певних спроможностей, щоб протистояти ворогу на морі, тому йому вдалося підійти впритул до наших берегів. Саме тому Росія змогла готуватися до повномасштабного висадження морського десанту та здійснювати удари крилатими ракетами "Калібр" по території Україні, які відбуваються й зараз.

При цьому тоді противника все ж зупиняла українська системи розвідки та виявлення надводних цілей, а також берегова артилерія.

"Концентрація ворожих сил і засобів на початку широкомасштабної агресії була 1:12, а зараз ми розраховуємо свій потенціал як 1:4", - сказав Неїжпапа.

Нагадаємо, Неїжпапа зазначав, що всі стратегічні підступи до Одеської області перебувають під контролем українських військових.

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