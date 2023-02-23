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У ВМС заявили про суттєве підвищення морського потенціалу України з початку повномасштабної війни

Фото: командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На початку повномасштабної війни морський потенціал України складав 1:12. При цьому зараз він зріс до 1:4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапу в інтерв'ю Армія FM.

За його словами, станом на 24 лютого 2022 року Україна не мала певних спроможностей, щоб протистояти ворогу на морі, тому йому вдалося підійти впритул до наших берегів. Саме тому Росія змогла готуватися до повномасштабного висадження морського десанту та здійснювати удари крилатими ракетами "Калібр" по території Україні, які відбуваються й зараз.

При цьому тоді противника все ж зупиняла українська системи розвідки та виявлення надводних цілей, а також берегова артилерія.

"Концентрація ворожих сил і засобів на початку широкомасштабної агресії була 1:12, а зараз ми розраховуємо свій потенціал як 1:4", - сказав Неїжпапа.

Нагадаємо, Неїжпапа зазначав, що всі стратегічні підступи до Одеської області перебувають під контролем українських військових.

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