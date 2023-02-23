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В ВМС заявили о существенном повышении морского потенциала Украины с начала полномасштабной войны

Фото: командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

В начале полномасштабной войны морской потенциал Украины составлял 1:12. При этом сейчас он вырос до 1:4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирала Алексея Неижпапу в интервью Армия FM.

По его словам, по состоянию на 24 февраля 2022 года у Украины не было определенных возможностей, чтобы противостоять врагу на море, поэтому ему удалось подойти вплотную к нашим берегам. Именно поэтому Россия смогла готовиться к полномасштабной высадке морского десанта и совершать удары крылатыми ракетами "Калибр" по территории Украины, которые происходят и сейчас.

При этом тогда противника все же останавливала украинская система разведки и обнаружения надводных целей, а такоже береговая артиллерия.

"Концентрация вражеских сил и средств в начале широкомасштабной агрессии была 1:12, а сейчас мы рассчитываем свой потенциал как 1:4", - сказал Неижпапа.

Напомним, Неижпапа отмечал, что все стратегические подступы к Одесской области находятся под контролем украинских военных.

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ВМСВСУ