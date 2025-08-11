ВМС закликали з’ясувати долю моряків катера "Станіслав", затонулого в Чорному морі

Нагадаємо, наприкінці квітня уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів, що офіційно близько 60 тисяч українців є зниклими безвісти.

При цьому відомо, що з них близько 10 тисяч перебувають у російському полоні.