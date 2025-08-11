ВМС призвали выяснить судьбу моряков катера "Станислав", затонувшего в Черном море

Они пропали без вести после затопления десантно-штурмового катера "Станислав" в Черном море.

Судно было уничтожено 7 мая 2022 года во время боя за освобождение острова Змеиный - стратегического плацдарма в Черном море.

По данным ВМС, катер подвергся попаданию российской ракеты. Часть экипажа удалось спасти, однако местонахождение четырех военных до сих пор неизвестно.

Речь идет о матросах Александре Сухорукове, Владимире Ляшко, Сергее Тукмачеве и Владиславе Костюке.

Родные моряков уже 39 месяцев добиваются огласки и давления на страну-агрессора, чтобы она подтвердила, находятся ли защитники в плену.

"Огласка. Давление. Влияние международных организаций и партнеров. Мы должны задействовать все инструменты, чтобы наши ребята вернулись к своим родным", - подчеркнули ВМС.