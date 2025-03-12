ВМС зафіксували у Чорному морі російський носій "Калібрів": який залп

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак російські судна перебувають також в Чорному морі. Зокрема, цього ранку три з чотирьох кораблів є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря 7 суден, з них 6 суден продовжило рух з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.