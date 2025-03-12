ВМС зафіксували у Чорному морі російський носій "Калібрів": який залп

Станом на 06:00, в Чорному морі зафіксовано один носій "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет. У зв'язку з цим для України продовжуєтсья загроза обстрілу з півдня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак російські судна перебувають також в Чорному морі. Зокрема, цього ранку три з чотирьох кораблів є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 26 ракет.
Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулого ранку військові фіксували в Чорному морі теж один ракетоносій. Його загальний залп також складав 4 "Калібри".
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