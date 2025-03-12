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ВМС зафіксували у Чорному морі російський носій "Калібрів": який залп

Фото: ворожих суден немає лише в Азовському морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, в Чорному морі зафіксовано один носій "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет. У зв'язку з цим для України продовжуєтсья загроза обстрілу з півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак російські судна перебувають також в Чорному морі. Зокрема, цього ранку три з чотирьох кораблів є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 8 суден, з них  2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря 7 суден, з них  6 суден продовжило рух з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого ранку військові фіксували в Чорному морі теж один ракетоносій. Його загальний залп також складав 4 "Калібри".

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