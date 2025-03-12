ВМС зафиксировали в Черном море российский носитель "Калибров": какой залп

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако российские суда находятся также в Черном море. В частности, этим утром три из четырех кораблей являются носителями "Калибров" с общим залпом до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 8 судов, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море 7 судов, из них 6 судов продолжило движение из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.