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ВМС зафиксировали в Черном море российский носитель "Калибров": какой залп

Фото: вражеских судов нет только в Азовском море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, в Черном море зафиксирован один носитель "Калибров" с общим залпом до 4 ракет. В связи с этим для Украины продолжается угроза обстрелов с юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако российские суда находятся также в Черном море. В частности, этим утром три из четырех кораблей являются носителями "Калибров" с общим залпом до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 8 судов, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море 7 судов, из них 6 судов продолжило движение из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.

Напомним, прошлым утром военные фиксировали в Черном море тоже один ракетоноситель. Его общий залп также составлял 4 "Калибра".

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