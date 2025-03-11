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РФ продовжує тримати у Чорному морі ракетоносій: який можливий пуск "Калібрів"

Вівторок 11 березня 2025 07:30
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РФ продовжує тримати у Чорному морі ракетоносій: який можливий пуск "Калібрів" Фото: для України є загроза обстрілу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація продовжує утримувати у Чорному морі ракетоносій, який несе загрозу обстрілу для України. Сьогодні, як і вчора, зафіксовано лише один корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 06:00, 11 березня, у Чорному морі перебуває один носій "Калібрів" із загальним залпом до 4 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте 4 кораблі, 3 з яких носії крилатих ракет типу "Калібр", можуть мати загальний залп до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 9 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.

РФ продовжує тримати у Чорному морі ракетоносій: який можливий пуск &quot;Калібрів&quot;

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