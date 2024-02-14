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У ВМС відреагували на знищення "Цезаря Кунікова", згадавши слова Путіна

Україна, Середа 14 лютого 2024 10:55
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У ВМС відреагували на знищення "Цезаря Кунікова", згадавши слова Путіна Фото: речник ВМС України Дмитро Плетенчук (facebook.com Taclbery)
Автор: Наталія Гурковська

У ВМС прокоментували знищення великого російського десантного корабля "Цезар Куніков", згадавши слова голови Кремля Володимира Путіна під час трагедії з підводним човном "Курськ" у 2000 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі "Радіо Свобода".

"Як казав президент Російської Федерації свого часу, "она утонула" (мова про слова Путіна про підводний човен "Курськ", який зі 118 членами екіпажу затонув у 2000 році в Баренцовому морі, - ред.). От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков". Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту зайвому в Чорному морі", - сказав він.

Крім того, знищення корабля "Цезаря Кунікова" у день смерті радянського офіцера Цезаря Кунікова, в честь якого і назване судно, спікер назвав "лихою вдачею".

"Може це лиха вдача, не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день", - сказав Плетенчук.

Він додав, що наразі, після знищення цього російського коробля, у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту "у строю" залишається лише п’ять одиниць.

Знищення "Цезаря Кунікова"

Біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого були чутні вибухи і видно дим у морі. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.

Пізніше в Генштабі офіційно підтвердили, що ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". У ГУР розповіли, що "Цезар Куніков" було знищено поблизу Алупки біля берегів Криму. Корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5. Розвідники показали відео.

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