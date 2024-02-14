В ВМС отреагировали на уничтожение "Цезаря Куникова", вспомнив слова Путина

В ВМС прокомментировали уничтожение большого российского десантного корабля "Цезарь Куников", вспомнив слова главы Кремля Владимира Путина во время трагедии с подводной лодкой "Курск" в 2000 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире "Радио Свобода".

"Как говорил президент Российской Федерации в свое время, "она утонула" (речь о словах Путина о подлодке "Курск", которая со 118 членами экипажа затонула в 2000 году в Баренцевом море, - ред.). Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море", - сказал он.

Кроме того, уничтожение корабля "Цезаря Куникова" в день смерти советского офицера Цезаря Куникова, в честь которого и названо судно, спикер назвал "плохой удачей".

"Может это плохая удача, не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что сейчас, после уничтожения этого российского коробля, в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота "в строю" остается только пять единиц.

Уничтожение "Цезаря Куникова"

У берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля были слышны взрывы и виден дым в море. Очевидцы сообщали, что причинами взрывов стал пожар на одном из российских кораблей.

Позже в Генштабе официально подтвердили, что ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В ГУР рассказали, что "Цезарь Куников" был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма. Корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5. Разведчики показали и видео.