У ВМС відреагували на заяву глави Одеської ОВА стосовно порятунку від десанту РФ

"На початку повномасштабного вторгнення я бачив допомогу від багатьох організацій (багато хто і зараз нас підтримує). І як не дивно, серед них були представники УПЦ МП в Одесі. Це для мене особисто це виглядало тоді не те щоб дивним, але незвичним", - зазначив Плетенчук.

Він також зазначив, що на узбережжі військовими було вжито низку заходів, що протидіють висадці десанту на окремих ділянках.

Я не можу розкривати їхні подробиці, але це й інженерні споруди, й інженерні огорожі різних типів", - додав він.

За його словами, активна оборона відбила у ворога бажання висаджуватись на узбережжя. А вже після цього, на другому етапі сталася втрата десантних можливостей. Коли почали знищувати великі десантні кораблі, потенціал подальших операцій різко впав.

Водночас Плетенчук розповів, що російські кораблі підходили до Одеси на досить близьку відстань і були видні з верхніх поверхів житлових будинків.

Нагадаємо, раніше глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що Митрополит Одеський та Ізмаїльський УПЦ Агафангел добу їздив уздовж узбережжя з іконою, щоб запобігти висадженню російського десанту.

Як розповів Кіпер у програмі "Мосійчук+", буря на морі тривала близько 10 днів, що не дало окупантам можливості здійснити свої плани. Крім того, голова обладміністрації сказав, що удар РФ по Спасо-Преображенському собору міг бути відповіддю на дії Агафангела на початку війни.