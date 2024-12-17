В ВМС отреагировали на заявление главы Одесской ОГА относительно спасения от десанта РФ

"В начале полномасштабного вторжения я видел помощь от многих организаций (многие и сейчас нас поддерживают). И как ни странно, среди них были представители УПЦ МП в Одессе. Это для меня лично это выглядело тогда не то чтобы странным, но необычным", - отметил Плетенчук.

Он также отметил, что на побережье военными был принят ряд мер, противодействующих высадке десанта на отдельных участках.

Я не могу раскрывать их подробности, но это и инженерные сооружения, и инженерные ограждения различных типов", - добавил он.

По его словам, активная оборона отбила у врага желание высаживаться на побережье. А уже после этого, на втором этапе произошла потеря десантных возможностей. Когда начали уничтожать большие десантные корабли, потенциал дальнейших операций резко упал.

В то же время Плетенчук рассказал, что российские корабли подходили к Одессе на достаточно близкое расстояние и были видны с верхних этажей жилых домов.

Напомним, ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что Митрополит Одесский и Измаильский УПЦ Агафангел сутки ездил вдоль побережья с иконой, чтобы предотвратить высадку российского десанта.

Как рассказал Кипер в программе "Мосийчук+", буря на море продолжалась около 10 дней, что не дало оккупантам возможности осуществить свои планы. Кроме того, глава обладминистрации сказал, что удар РФ по Спасо-Преображенскому собору мог быть ответом на действия Агафангела в начале войны.