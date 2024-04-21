UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ВМС відреагували на ранкові вибухи у Севастополі

Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Юрченко

Схожі інциденти, як сьогодні у Севастополі, будуть повторюватися і надалі на обʼєктах військової інфраструктури росіян у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військо-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Плетенчук прокоментував вибухи у Севастополі, які пролунали зранку 21 квітня.

"Можу зазначити, що окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту - це в них така тактика", - зазначив речник.

Плетенчук наголосив, що подібні "інциденти" і надалі траплятимуться на обʼєктах військової інфраструктури ворога у тимчасово окупованому Криму.

 

Вибухи у Севастополі

Ранок у Севастополі почався з вибухів. Призначений росіянами гауляйтер Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття атаки на корабель РФ. За його словами, через падіння уламків сталося "невелике загоряння, яке оперативно ліквідували".

У мережі пишуть, що у Севастополі був "приліт". Telegram-канал "Кримський вітер" повідомлє, що, ймовірно, у Севастополі міг бути пошкоджений корабель "Комуна".

"Комуна" - це допоміжне судно, рятувальник підводних човнів. Це найстаріший корабель на озброєнні ВМФ РФ, був спущений на воду у 1913 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопольКримВійна в УкраїніВійна Росії проти України