В ВМС отреагировали на утренние взрывы в Севастополе

Взрывы в Севастополе

Утро в Севастополе началось со взрывов. Назначенный россиянами гауляйтер Михаил Развожаев заявил о якобы отражении атаки на корабль РФ. По его словам, из-за падения обломков произошло "небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали".

В сети пишут, что в Севастополе был "прилет". Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что, вероятно, в Севастополе мог быть поврежден корабль "Коммуна".

"Коммуна" - это вспомогательное судно, спасатель подводных лодок. Это самый старый корабль на вооружении ВМФ РФ, спущенный на воду в 1913 году.

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