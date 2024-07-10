У ВМС відповіли, чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях
Станом на 06:00, 10 липня, в Чорному й Азовському морях не зафіксовано жодного носія ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
Проте в Азовському морі помітили три інші ворожі кораблі. Однак, вони не несуть ракетну небезпеку для України.
Водночас два носія крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет помітити в Середземному морі.
Також військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, що в рамках саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський заявив, що нові системи ППО Patriot допоможуть відбиватися від атак РФ, але їх буде недостатньо.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський повідомив, скільки Україні потрібно літаків F-16, щоб створити РФ ефективну конкуренцію у небі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.