У ВМС відповіли, чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях

Станом на 06:00, 10 липня, в Чорному й Азовському морях не зафіксовано жодного носія ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Проте в Азовському морі помітили три інші ворожі кораблі. Однак, вони не несуть ракетну небезпеку для України.

Водночас два носія крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет помітити в Середземному морі.

Також військові повідомили, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: