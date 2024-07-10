В ВМС ответили, есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях
По состоянию на 06:00, 10 июля, в Черном и Азовском морях не зафиксирован ни один носитель ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
Однако в Азовском море заметили три других вражеских корабля. Однако они не несут ракетной опасности для Украины.
В то же время два носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет заметили в Средиземном море.
Также военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 9 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
Напомним, что в рамках саммита НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые системы ПВО Patriot помогут отбиваться от атак РФ, но их будет недостаточно.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский сообщил, сколько Украине нужно самолетов F-16, чтобы создать РФ эффективную конкуренцию в небе.
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